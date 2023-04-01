«Я этого хайпа не заказывал»: Покровский о признании иноагентом Лидер «Ногу свело!» назвал включение в список иноагентов хайпом

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) расценил появление своего имени в перечне иностранных агентов признаком популярности. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) музыкант назвал эту ситуацию «хайпом».

Популярность-2023, прости Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого «хайпа» не заказывал, — написал Покровский.

Минюст включил Покровского в список иноагентов 31 марта. Причинами такого решения стали публичные выступления музыканта в поддержку Украины, участие в сборе средств в пользу Киева, а также взаимодействие с иностранными структурами и негативные высказывания о россиянах.

13 марта стало известно, что в отношении солиста «Ногу свело!» составили административный протокол о дискредитации российской армии. Дело на Покровского завели после жалобы одного из россиян. Музыканту грозил штраф в размере до 50 тысяч рублей. 27 марта адвокат Покровского Александр Передрук сообщил, что Хорошевский районный суд Москвы прекратил дело в связи с истечением срока давности. Защитник объяснил, что административное дело завели из-за поста Покровского в соцсети, который был опубликован еще в мае 2022 года.