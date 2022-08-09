«Они сейчас должники»: лидер «Тараканов» рассказал о положении «Би-2» Лидер «Тараканов» Спирин рассказал об оказавшихся в плачевной ситуации «Би-2»

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Би-2

Бывший лидер «Тараканов» Дмитрий Спирин объяснил, в каком на самом деле положении очутились угодившие в скандал участники «Би-2». По его словам, они оказались в финансовой ловушке из-за постоянных переносов концертов, которые отменялись из-за пандемии или по другим причинам, пишет StarHit.

Интервью у Спирина, который сейчас находится за границей и планирует посвятить себя личной жизни, брало латвийское издание. В частности, журналист спросил экс-лидера «Тараканов», почему оскандалившиеся «Би-2» не эмигрируют из России. Сами музыканты уже опровергли появившиеся слухи о своём отъезде, сообщив, что просто находятся в отпуске.

На это Спирин ответил, что у таких «монстров», как «Би-2» или «Сплин», концерты были заряжены давно, но они переносились из-за пандемии. И вот сейчас, когда ограничений нет и можно выступать, эти группы хотели бы закрыть свои долги перед промоутерами, залами, билетными операторами, публикой.

Потому что я уверен, все те предоплаты и авансы за переносившееся туры давным-давно проедены. Они сейчас должники. Очень многие из-за пандемического и экономического аспектов находятся в ловушке. Они должны миллионы долларов, — объяснил музыкант.

По мнению Спирина, некоторые артисты уже освоили все гонорары, которые нужно отрабатывать, поэтому сейчас им надо что-то делать.

Ранее портал TVCenter.ru сообщил об отъезде «Би-2» из России. При этом у группы были запланированы несколько концертов на ближайшие месяцы, которые не отменены.