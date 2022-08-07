TVCenter.RU: участники рок-группы «Би-2» уехали из России

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

«Би-2»

Музыканты рок-группы «Би-2» покинули Россию, сообщает портал TVCenter.RU. Портал напомнил, что у группы были запланированы несколько концертов на ближайшие месяцы. Официальной информации от представителей группы пока не поступало.

Известно, что 27 августа «Би-2» наметила давать концерт в Самаре, а 16 сентября — в Томске. Видимо, данные мероприятия к расстройству фанатов будут отменены, однако пока никаких официальных заявлений в СМИ не поступало. Тем не менее, опальные Шура и Лёва из «Би-2» больше не в России, — сообщает портал.

«Би-2» попали в список «нежелательных» артистов. Всего в нем оказались 37 исполнителей и музыкальных коллективов, отказавшихся поддержать проведение спецоперации РФ на Украине или покинувших страну в период с 24 февраля. В СМИ назывались имена участников групп Little Big и «Кровосток», а также певицы Земфиры и рэп-исполнителей Noize MC, Oxxxymiron.

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть возможность запретить въезд в Россию для солистов группы «Би-2».