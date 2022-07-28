В Госдуме предложили ФСБ запретить въезд в Россию солистам «Би-2» Депутат Кузнецов предложил ФСБ запретить въезд в Россию солистам «Би-2»

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть возможность запретить въезд в Россию для солистов группы «Би-2», передает РИА Новости. По мнению парламентария, Шура Би-2 (Александр Уман) и Лёва Би-2 (Егор или Игорь Бортник) «заняли активно антироссийскую позицию».

Прошу вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор Федеральной службы безопасности. — NEWS.ru), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича, — говорится в обращении Кузнецова.

Депутат также направил обращение в СК РФ с просьбой проверить действия группы. По его мнению, артисты могли нарушить статью УК России о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Кузнецов подчеркнул, что в этом вопросе следует руководствоваться интересами страны, а не собственными. По его мнению, чиновники, «выбирающие артистов», думают только «о собственных вкусах, друзьях и выгодах».

В конце апреля «Би-2» отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера, вывешенного в спортивном комплексе «Красная звезда». После этого на артистов обрушился шквал критики.

Также стало известно, что группа «Би-2» попала в список «нежелательных» артистов. Всего в нем оказались 37 исполнителей и музыкальных коллективов, отказавшихся поддержать проведение спецоперации РФ на Украине или покинувших страну в период с 24 февраля. В СМИ назывались имена участников групп Little Big и «Кровосток», а также певицы Земфиры и рэп-исполнителей Noize MC, Oxxxymiron.