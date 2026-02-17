Ольга Орлова призналась, что страдает от неизлечимого заболевания Певица Ольга Орлова призналась, что с детства страдает от аллергии

Певица Ольга Орлова поделилась с поклонниками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) откровением о том, что у нее есть хроническое заболевание — она аллергик. По ее словам, она с детства страдает от этого недуга.

Да, я аллергик. Было все на свете, включая отеки Квинке, — написала певица.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Ардова, прославившаяся благодаря скетч-шоу «Одна за всех», добилась устойчивой ремиссии после борьбы с онкологическим заболеванием. Последнее обследование показало наличие доброкачественного образования и аутоиммунного заболевания. В 2017 году артистке удалили почку из-за опухоли. Сейчас 56-летняя Анна официально находится в III клинической группе — среди пациентов, прошедших радикальное лечение и вышедших в ремиссию.

До этого эстрадная певица Лолита Милявская столкнулась с проблемами со здоровьем из-за курения электронных сигарет. У нее случилась паническая атака и спазм сосудов. Артистка поделилась своими переживаниями и призналась, что давно слышала советы бросить курить, но не прислушивалась к ним. Сейчас Лолита заявила, что осознает важность заботы о здоровье.