Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 14:16

Ольга Орлова призналась, что страдает от неизлечимого заболевания

Певица Ольга Орлова призналась, что с детства страдает от аллергии

Ольга Орлова Ольга Орлова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Ольга Орлова поделилась с поклонниками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) откровением о том, что у нее есть хроническое заболевание — она аллергик. По ее словам, она с детства страдает от этого недуга.

Да, я аллергик. Было все на свете, включая отеки Квинке, — написала певица.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Ардова, прославившаяся благодаря скетч-шоу «Одна за всех», добилась устойчивой ремиссии после борьбы с онкологическим заболеванием. Последнее обследование показало наличие доброкачественного образования и аутоиммунного заболевания. В 2017 году артистке удалили почку из-за опухоли. Сейчас 56-летняя Анна официально находится в III клинической группе — среди пациентов, прошедших радикальное лечение и вышедших в ремиссию.

До этого эстрадная певица Лолита Милявская столкнулась с проблемами со здоровьем из-за курения электронных сигарет. У нее случилась паническая атака и спазм сосудов. Артистка поделилась своими переживаниями и призналась, что давно слышала советы бросить курить, но не прислушивалась к ним. Сейчас Лолита заявила, что осознает важность заботы о здоровье.

певицы
заболевания
аллергии
Ольга Орлова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрона засняли на пробежке в Индии
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море подростка выступила в суде
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.