Обнародованы гонорары сбежавших из России звёзд за корпоративы

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

«Комсомольская правда» обнародовала гонорары за корпоративы сбежавших из России звёзд шоу-бизнеса. Группа «Би-2» получала €100 тысяч или 6 млн рублей, Максим Галкин — €120 тысяч или 7,2 млн рублей за корпоратив.

Земфира зарабатывала на корпоративах по €200 тысяч или 12 млн рублей. На вершине рейтинга находится Алла Пугачёва, гонорар которой составлял €350 тысяч или 21 млн рублей, однако в последнее время и за эту сумму уговорить её выступить было сложно.

Валерию Меладзе и Софии Ротару платили по €80 тысяч, при этом первый сейчас выступает в Европе, а вторая не поёт, так как на Украине запрещено исполнять песни на русском языке. Светлане Лободе платили по €90 тысяч, Иван Ургант за ведение мероприятий запрашивал по €75 тысяч, ценник актуален, так как он и сейчас зарабатывает на частных вечеринках.

Little Big получала на корпоративах по €60 тысяч, столько же платили Максу Барских, который сейчас выступает со старыми хитами на русском языке. Вера Брежнева и Наргиз запрашивали по €45 тысяч, Ани Лорак и Александр Ревва — по €50 тысяч.

Гребенщиков с «Аквариумом», Лайма Вайкуле, Верка Сердючка и Иван Дорн брали по €35 тысяч за одно выступление.

Ранее сообщалось, что «запрещённые» в России группы — противники спецоперации на Украине, утверждающие, что организаторы отменяют их официальные выступления из-за «давления властей», начали давать подпольные концерты в клубах и даже на дачах.