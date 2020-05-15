«Ничего нового»: дочка Ефремова прокомментировала участие отца в ДТП

https://static.news.ru/photo/8540b62a-a9cd-11ea-b7df-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/amefremova

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария странным образом отреагировала на новость о том, что её отец попал в ДТП в центре Москвы.

Инцидент произошёл около 21:40. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила ПДД, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате аварии пострадал один человек. Ему оказывают медицинскую помощь.

19-летняя девушка написала в сторис Instagram, что узнала об аварии от журналистов.

Забавно узнавать все новости о своих родственниках от третьих лиц. Впрочем, ничего нового, — с иронией отметила звёздная наследница.

После этого Анна-Мария пообещала носить отцу передачки в тюрьму, если его посадят.

Автомобиль под управлением Ефремова с серьёзным превышением скорости вылетел на встречную полосу движения в районе Смоленской площади. Это и послужило причиной столкновения машины артиста с автофургоном, — сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как писал NEWS.ru, в начале марта Ефремова не пустили в самолёт в Ригу. Сотрудники петербургского аэропорта Пулково указали на нетрезвость артиста.