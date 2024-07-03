«Не все знают»: SHAMAN признался в осложнении после серьезного заболевания SHAMAN заявил о проблемах со слухом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Известный российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) признался, что имеет проблемы со слухом: в детстве он переболел отитом, но последствия остались на всю жизнь, пишет издание Voice. Артист пояснил, что давно адаптировался, научился жить со своей проблемой и даже считает ее в некотором роде индивидуальной особенностью.

Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал. Они с самого детства, лет с двух-трех, с момента, как я переболел отитом, — рассказал Дронов.

Ранее SHAMAN заявил, что его включили в санкционный список Евросоюза, потому что он является русским человеком. Официально он попал в 14-й пакет антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле. Под ограничения также подпали артистка Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.

Ранее у телеведущего Отара Кушанашвили обнаружили рак. Ему провели операцию, после которой, как сообщалось, он не мог говорить и общался взглядом. Ему предстоит перенести еще два хирургических вмешательства. 3 июля он записал голосовое сообщение из больницы, сообщив, что скоро «выиграет схватку с болезнью» и вернется к привычной жизни.