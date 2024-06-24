«Потому что я — русский»: SHAMAN отреагировал на санкции Евросоюза SHAMAN заявил, что его включили в санкционный список из-за национальности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в Telegram-канале заявил, что его включили в санкционный список Евросоюза, потому что он является русским человеком. Под ограничения также подпали артистка Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.

Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский, — написал SHAMAN.

Как сообщили ранее в Совете Европы, SHAMAN попал в 14-й пакет антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле. Певица Полина Гагарина при этом получала выгоду от правительства РФ, считают в организации.

Основатель LIFE.ru Артур Габрелянов подпал под ограничения за «фейковые новости», а мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова — за то, что является президентом фонда, берущего на себя опеку над украинскими детьми. «Артек» был добавлен в список за организацию лагерей для детей Донбасса, а «Уральские авиалинии» — за перевозку военнослужащих и сотрудничество с Министерством обороны.

Также Евросоюз ввел санкции против предпринимателей Игоря Алтушкина и Романа Троценко. Под ограничения также подпал теневой российский флот. Санкции коснулись 27 судов. Вместе с тем Брюссель ввел рестрикции против компаний из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ.