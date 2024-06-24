В ЕС разъяснили, за что Гагарина и SHAMAN были наказаны санкциями ЕС: SHAMAN попал в санкционные списки за участие в концертах от Кремля

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) попал в 14-й пакет антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле, говорится в документе Совета Европы. Певица Полина Гагарина при этом получала выгоду от правительства РФ, считают в ЕС.

[Певец SHAMAN] Неоднократно участвовал в организованных Кремлем концертах, а также давал концерты, <...> в том числе в рамках военно-развлекательных мероприятий для Вооруженных Сил России, — говорится в документе.

Основатель LIFE.ru Артур Габрелянов подпал под ограничения за «фейковые новости», а мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова — за то, что является президентом фонда, берущего над себя опеку над украинскими детьми. «Артек» был добавлен в список за организацию лагерей для детей Донбасса, а «Уральские авиалинии» — за перевозку военнослужащих и сотрудничество с Министерством обороны.

Как стало известно ранее, Евросоюз также ввел санкции против артиста театра и кино Ивана Охлобыстина, предпринимателей Игоря Алтушкина и Романа Троценко. Под ограничения также подпал теневой российский флот. Санкции коснулись 27 судов. Вместе с тем Брюссель ввел рестрикции против компаний из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ. Причиной назван обход ограничений в отношении России.