«Преисполнен надежд»: Кушанашвили рассказал о настрое на выздоровление Кушанашвили заявил, что полон надежд и верит в свое выздоровление

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Телеведущий Отар Кушанашвили, который пережил несколько серьезных операций, рассказал, что полон надежд и верит в свое выздоровление. Он записал голосовое сообщение из больницы и опубликовал его в Telegram-канале. При этом шоумен призвал людей не пренебрегать посещением врача в случае подозрительных симптомов.

Моя беспечность привела к тому, что я сейчас едва восстанавливаюсь. Езжайте к докторам, проверяйтесь, и вы спасетесь... Я преисполнен надежд, — сказал Кушанашвили.

Ранее Кушанашвили сообщил, что скоро «выиграет схватку с болезнью» и вернется к привычной жизни. Он попросил не жалеть его, а также признался, что испытывает сильную боль после операции. Также телеведущий рассказал, что смотрит в больнице чемпионат Европы по футболу и назвал футболиста Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah братьями, не бросившими его в трудную минуту.

Как писал Telegram-канал Mash, Кушанашвили предстоит перенести еще две сложные операции. По данным канала, телеведущий уже дважды был на столе хирургов. Несмотря на это, он сохраняет позитивный настрой. При этом медики регулярно ставят Кушанашвили капельницы, чтобы повысить иммунитет. В ином случае шоумен может не выдержать две новые операции на ЖКТ.