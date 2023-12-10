«Не почиваю на лаврах»: Киркоров рассказал, как остается актуальным Киркоров: я не почиваю на лаврах и кайфую от общения с молодежью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал в интервью блогеру Эльдару Джарахову на YouTube, что после многих лет выступлений на сцене он не может почивать на лаврах. Певец отметил, что клипы с самоиронией позволяют ему «перескочить» современное поколение, от общения с которым он кайфует.

Я кайфую от этого общения (с молодежью. — NEWS.ru), потому что я все время чувствую дух времени. Мне не удается почивать на лаврах, да и не получается у меня это, — признался Киркоров.

Артист подчеркнул, что он смог не застояться и «не закостенеть» в том времени, когда он уже был народным артистом. Киркоров добавил, что в свои годы может разговаривать с теми, кто моложе его в два или в три раза, на одном языке и на одном уровне.

При этом Киркоров задумался о прекращении концертной деятельности. По словам артиста, он устал мотаться по городам и весям, однако не планирует полностью уходить со сцены.

Певец заявил, что ему интересны многие проекты на российском телевидении и театральная деятельность. Киркоров отметил, что долгое время только работал и жизнь мимо него буквально пролетела. В последние годы у него появились дети, когда он «чуть-чуть ударил по тормозам».