Самбурская рассказала о «причинных местах» мужчин

https://static.news.ru/photo/2b61c444-a010-11ea-8443-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: samburskaya/instagram.com

Актриса Настасья Самбурская призналась, что устала от мужчин, которые «меряются причинными местами с женщинами».

Звезда сериала «Универ» опубликовала пост в Instagram, который посвящён теме взаимоотношений. В нём артистка рассказала, что ежедневно сталкивается с трудностями, которые создают представители сильного пола в желании самоутвердиться за её счет.

Я устала от борьбы. Неужели этим «мужчинам», которые самоутверждаются за счёт женщины, самим от себя не противно? — возмутилась светская львица.

По её словам, мужчины всё время «отыгрываются» на ней «за все свои неудачи и комплексы». Она больше не может это терпеть.

Подписчики Самбурской отметили, что у неё не складывается личная жизнь, потому что она сильная женщина, которая притягивает к себе слабых приживальщиков.

Ранее, как писал NEWS.ru, Самбурская записала видеоролик, в котором рассказала о встрече с отцом после 16 лет расставания. Заплаканная девушка заявила, что он «угробил» её жизнь. Она назвала отца ничтожеством и чужим человеком.