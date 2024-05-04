«Мразота», «Лежачих не бьют»: что звезды говорят об интервью Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 3 мая, вышло первое интервью блогера Анастасии Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки. Как на это отреагировали российские звезды, заслуживает ли телеведущая второго шанса?

Что сказал Вадим Цыганов

Свое 33-летие Ивлеева встретила в Донбассе. Звезда подчеркнула, что не стала делать из этого инфоповод, поскольку не считает эту землю «прачечной». Кроме того, поездку на СВО артистка назвала интимным моментом.

«Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И, во-вторых, для меня это довольно интимный момент. Поскольку я ответственно и тонко к этому подходила, мне было очень важно поехать без подсвечивания в СМИ, без лишних комментариев, мнений», — сказала Ивлеева, сидя на фоне пианино, на крышке которого стоит большая икона Богородицы с младенцем.

Продюсер, актер и музыкант Вадим Цыганов заявил, что Ивлеева не заслуживает прощения, несмотря на свою поездку в Донецкую Народную Республику. Он подчеркнул, что ее поездка лишь притворство и игра на публику.

«Я всю эту свору считаю непонятно кем. Это жидкие люди, которые заполняют любое пространство и мимикрируют под любую ситуацию во времени. Это нечисть. Все, что происходит в шоу-бизнесе, и все, что связано с Собчак, — это античеловеческое что-то. Анастасия Ивлеева является частью этой структуры, потому что главное оружие Сатаны — это обман», — сказал собеседник.

Музыкант считает, что подобные схемы работают, в частности, с Филиппом Киркоровым.

«Оказывается, нам нужны люди, которые показывают гениталии. Но лично мне точно они не нужны. Моим друзьям, которые воюют, тоже такие люди не нужны. Это трагически кончится, Ивлеева еще раз поедет в ДНР, и ей чем-нибудь кинут в голову», — заявил Цыганов.

Он отметил, что «доверчивый русский народ» прощает все прегрешения таким «тварям», как Ивлеева или Киркоров. Актер заявил, что у них есть два гражданства и что они не являются русскими «ни по духу, ни по чему».

«Русский человек — это дух. А эти люди все — это сатанинская грязь. Мне стыдно говорить про Ивлееву, это грязь. Господь, может, ее простит, но не на Пасху. Мы просто тратим время из-за какой-то мелкой мразоты», — заключил он.

Почему Пригожин заступился за Ивлееву

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Ивлеевой необходимо дать возможность и шанс жить как нормальный человек. По его словам, он увидел искренность в словах Ивлеевой. Как отметил продюсер, все, что произошло после тусовки в московском клубе «Мутабор», стало для блогера серьезным испытанием.

«Каждый имеет право на ошибки, каждый имеет право на исправление. Мы не можем осуждать чужие ошибки. Видно, что Настя раскаивается. А ее начинают „бить“ и унижать, это неправильно, лежачих не бьют. <...> В этом интервью я увидел искренность в ее словах. Донбасс действительно не прачечная, Ивлеева туда поехала точно не для того, чтобы ее простили. На все ситуации нужно смотреть с двух сторон. Мы должны ей дать возможность и шанс, чтобы Настя смогла жить как нормальный человек», — сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что либеральная часть покинувших Россию людей могут забрасывать Ивлееву камнями, но раскаиваться и исправляться — это ее выбор и такое осуждать нельзя. По мнению Пригожина, раньше у блогера не было фильтра и контроля, а сегодня, с учетом всех обстоятельств, он появился.

Может ли поездка Ивлеевой в Донбасс быть пиаром

Продюсер Александр Иншаков считает, что слова Насти Ивлеевой о помощи военным на СВО — это всего лишь пиар. Он также напомнил блогеру, что Донбасс не место, где можно отмыть свою репутацию, как в бане.

Иншаков выразил сомнение в искренности Ивлеевой и предположил, что она пытается выкрутиться из негативной ситуации, в которую сама попала. Он предложил телеведущей сначала попариться в бане, чтобы отмыться, и лишь потом отправляться в Донбасс. Иншаков заключил, что Настя Ивлеева уже испортила свою репутацию и ничто из того, что она сделает сейчас, не поможет ей вернуть доверие аудитории.

Что сказали в Госдуме о новом интервью Ивлеевой

Депутат Госдумы Виталий Милонов похвалил блогера за поездку в Донбасс. При этом парламентарий счел смешной фразу Ивлеевой о том, что эта земля не является прачечной, поскольку, по мнению политика, артистка посетила регион ради «очищения биографии».

«Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. <...> Уже столько времени прошло, можно было бы показать как-то свое изменившееся отношение. <...> Столько возможностей есть. Мы же в России живем, у нас общество очень милосердное», — сказал Милонов в разговоре с «Газетой.Ru», посоветовав блогеру брать пример с Филиппа Киркорова.

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что ей безразлично исправление Ивлеевой. Тем не менее парламентарий напомнила, что «Донбасс — это не индульгенция, это награда».

«У меня очень многие просятся артисты, чтобы их отправили в Донбасс, а мы не можем удовлетворить все пожелания, потому что есть вопросы. <...> Поэтому мне на Ивлееву глубоко наплевать, исправится она или нет — это ее личное дело», — сказала Драпеко в интервью RTVI.

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