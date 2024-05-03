«Донбасс — не место, где можно отмыть репутацию»: Иншаков о поезде Ивлеевой Продюссер Иншаков назвал слова Ивлеевой о помощи военным пиаром

Продюсер Александр Иншаков считает, что слова Насти Ивлеевой о помощи военным на СВО — это всего лишь пиар, пишет Telegram-канал Daily Storm. Он также напомнил блогеру, что Донбасс — не место, где можно отмыть свою репутацию, как в бане.

Иншаков выразил сомнение в искренности Ивлеевой и предположил, что она пытается выкрутиться из негативной ситуации, в которую сама попала. Он предложил телеведущей сначала попариться в бане, чтобы отмыться, и лишь потом отправляться в Донбасс. Иншаков заключил, что Настя Ивлеева уже испортила свою репутацию и ничто из того, что она сделает сейчас, не поможет ей вернуть доверие аудитории.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева призналась в интервью предпринимателю Андрею Третьякову на YouTube, что принимает участие в сборах средств для военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Так, она сообщила, что помогла бойцам приобрести УАЗ «Буханку» и беспилотный летательный аппарат.

Также блогер рассказала, что свой 33-й день рождения провела в Донбассе и не афишировала свой визит специально, чтобы избежать привлечения внимания в общественном пространстве. По словам звезды, она в том числе посетила Мариуполь, а также линию соприкосновения, где побыла в течение 15 минут. Она призналась, что в этот момент все молчали.