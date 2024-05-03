«Лежачих не бьют»: Пригожин заступился за Ивлееву после интервью Продюсер Пригожин: Ивлеева сожалеет и раскаивается после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой необходимо дать возможность и шанс жить как нормальный человек, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин, комментируя первое после «голой» вечеринки интервью знаменитости. По его словам, он увидел искренность в словах Ивлеевой. Как отметил продюсер, все, что произошло после тусовки в московском клубе «Мутабор», стало для блогера серьезным испытанием.

Каждый имеет право на ошибки, каждый имеет право на исправление. Мы не можем осуждать чужие ошибки. Видно, что Настя раскаивается. А ее начинают «бить» и унижать, это неправильно, лежачих не бьют. <...> В этом интервью я увидел искренность в ее словах. Донбасс действительно не прачечная, Ивлеева туда поехала точно не для того, чтобы ее простили. На все ситуации нужно смотреть с двух сторон. Мы должны ей дать возможность и шанс, чтобы Настя смогла жить как нормальный человек, — сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что либеральная часть покинувших Россию людей могут забрасывать Ивлееву камнями, но раскаиваться и исправляться — это ее выбор и такое осуждать нельзя. По мнению Пригожина, раньше у блогера не было фильтра и контроля, а сегодня, с учетом всех обстоятельств, он появился.

Ранее Ивлеева дала первое интервью после скандала с «голой» вечеринкой, которая прошла 20 декабря прошлого года. В беседе с блогером и ресторатором Андреем Третьяковым она, в частности, рассказала о последствиях мероприятия, отвернувшихся друзьях и поездке в Донбасс. Ивлеева также призналась, что у нее оборвались связи с многими украинскими коллегами после начала специальной военной операции.