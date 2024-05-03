«Диалог невозможен»: Ивлеева рассказала об общении с украинскими коллегами Ивлеева рассказала, что у нее оборвались связи с коллегами с Украины

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Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в интервью на YouTube-канале блогера Андрея Третьякова, что после начала СВО у нее оборвались связи с украинскими коллегами. Она отметила, что если не занимать определенную позицию в конфликте, то диалог невозможен.

Я думаю, как и у всех, у кого были или есть близкие родственники, друзья, товарищи на Украине. То есть никак. Если ты не занимаешь определенную позицию, то диалог никакой невозможен, — сказала Ивлеева в ответ на вопрос о том, как складывалось общение с коллегами с Украины после начала СВО.

Третьяков также поинтересовался у телеведущей, подвергалась ли она гнету с украинской стороны. Ивлеева утвердительно ответила на вопрос и добавила, что понимает такое отношение. По ее словам, она старается рассматривать произошедшее с двух сторон.

Если мы говорим про самое начало, ни у кого не было времени разобраться. Все были в панике, не понимали, как жить, выстраивать общение и что делать. И в медийном поле, и в реальной жизни. Поэтому я отнеслась с пониманием, — сказала блогер.

В интервью Ивлеева также объяснила причину удаления всех публикаций в социальных сетях. Она призналась, что совершила этот шаг под влиянием страха и растерянности. Блогер подчеркнула, что после скандала с «голой» вечеринкой с ней случился настоящий коллапс и «атака по всем категориям».