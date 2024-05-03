Вадим Цыганов назвал «мелкой мразотой» посетившую Донбасс Ивлееву Продюсер Цыганов: Ивлеева не заслуживает прощения после поездки в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим Цыганов

Анастасия Ивлеева не заслуживает прощения, несмотря на свою поездку в Донецкую Народную Республику, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер, актер и музыкант Вадим Цыганов. Он подчеркнул, что ее поездка лишь притворство и игра на публику.

Я всю эту свору считаю непонятно кем. Это жидкие люди, которые заполняют любое пространство и мимикрируют под любую ситуацию во времени. Это нечисть. Все, что происходит в шоу-бизнесе, и все, что связано с Собчак, — это античеловеческое что-то. Анастасия Ивлеева является частью этой структуры, потому что главное оружие Сатаны — это обман, — сказал собеседник.

Музыкант считает, что подобные схемы работают, в частности, с Филиппом Киркоровым.

Оказывается, нам нужны люди, которые показывают гениталии. Но лично мне точно они не нужны. Моим друзьям, которые воюют, тоже такие люди не нужны. Это трагически кончится, Ивлеева еще раз поедет в ДНР, и ей чем-нибудь кинут в голову, — заявил Цыганов.

Он отметил, что «доверчивый русский народ» прощает все прегрешения таким «тварям», как Ивлеева или Киркоров. Актер заявил, что у них есть два гражданства и что они не являются русскими «ни по духу, ни по чему».

Русский человек — это дух. А эти люди все — это сатанинская грязь. Мне стыдно говорить про Ивлееву, это грязь. Господь, может, ее простит, но не на Пасху. Мы просто тратим время из-за какой-то мелкой мразоты, — заключил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, заступился за Ивлееву, отметив, что она сожалеет и раскаивается после «голой» вечеринки. По его словам, каждый имеет право на ошибки, как и на исправление.