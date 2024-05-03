Составлен список грехов Ивлеевой, которые ей припомнили после интервью

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

После долгого молчания блогер Анастасия Ивлеева дала интервью предпринимателю Андрею Третьякову. Многие пользователи готовы принять «обновленную» звезду, однако некоторые припомнили артистке ее «грехи» из прошлого. За что критикуют Ивлееву после интервью?

Правда ли, что Ивлеева всегда симпатизировала Путину

В интервью на YouTube-канале Третьякова блогер заявила, что симпатизирует президенту России Владимиру Путину и уважает его. Ивлеева подчеркнула, что не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.

«[Отношусь] с симпатией и уважением как к главе государства. Я всегда к симпатией к нему относилась, у меня не было момента, чтобы я прямо сидела и такая злилась, его за что-то проклиная», — пояснила блогер.

В комментариях к ролику пользователи Сети напомнили об интервью, которое Ивлеева давала Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом) в 2018 году. Тогда артистка хотела спросить у Путина, не устал ли он.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Поддерживала ли Ивлеева Навального

В новом интервью блогер заявила, что никогда не разделяла взгляды оппозиционера Алексея Навального. Она объяснила, что всего один раз посвятила ему публикацию в своем блоге. В посте, по словам звезды, она пожелала скорейшего выздоровления после отравления.

Она добавила, что была подвержена «модным течениям», но позиция Навального ей никогда не была близка. Блогер отметила, что смерть политика в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе является грустным событием с человеческой точки зрения.

«Грустно, когда родитель уходит рано и дети остаются без отца. По-человечески это грустно. Но он мне не близок», — подчеркнула Ивлеева.

Тем не менее Telegram-каналы напомнили блогеру, что она пожертвовала средства созданному Навальным «Альянсу врачей» (НКО, признано Минюстом РФ иноагентом). Оппозиционер даже публично благодарил Ивлееву за это в своих соцсетях.

Что стало с бизнесом Ивлеевой после скандала

Говоря о лапшичной Noodles, блогер заявила, что ее партнер Александр Пичугин внедрил в меню провокационные позиции с отсылками к «голой» вечеринке без ведома знаменитости. Ивлеева рассказала, что вышла из этого бизнеса. Продажу своих снеков и газировки «Изи Пизи» знаменитость также пока поставила на паузу.

Последнее не вызвало удивления у пользователей. В комментариях напомнили, что энергетики Easy Peasy производили с нарушениями. В частности, банки круглосуточно хранили на улице, на них была плесень и протеки. Что касается чипсов, то СМИ писали, что люди получали отравления из-за снеков. Кроме того, критике подвергался состав закусок.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Как Ивлеева относится к СВО

В конце апреля блогер удалила все фото и видео со своей страницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где у нее около 18 млн подписчиков. В интервью Третьякову Ивлеева рассказала, что сделала это из-за страха и растерянности. Она заявила, что действовала не рассудком, а под влиянием эмоций. Ивлеева подчеркнула, что после скандала с «голой» вечеринкой с ней случился настоящий коллапс и «атака по всем категориям».

«Что ходить вокруг да около, это обычный испуг. Ты прикинь, вот я девчонка, с которой случился весь этот коллапс, на тебя атака по всем категориям. Нет ни одной инстанции, которая тебя бы не хейтила. <...> Плюс у тебя нет опытных старших товарищей, которые бы подсказали, как в этой ситуации действовать. Поэтому из-за растерянности [удалила посты], от незнания, от страха», — сказала Ивлеева.

Она также объяснила свои призывающие к миру посты. По словам блогера, в тот момент у нее не было времени, чтобы разобраться в происходящем и проанализировать базовые исторические факты.

Какие у Ивлеевой отношения с мамой

В последнем интервью звезда призналась, что справиться с «отменой» ей помогла мама. Ивлеева со слезами на глазах рассказывала о поддержке родительницы, ставшей для нее опорой в эти четыре месяца.

Тем не менее пользователи Сети помнят, какой скандал разразился после того, как поклонники блогера увидели, в каких условиях живет ее мама. Тогда Ивлееву пристыдили за то, что она показала квартиру родительницы в деревне Разметелево Ленинградской области. В ходе румтура пользователи увидели тесное жилье, ванную комнату без раковины, поломанный водонагреватель и холодильник в коридоре.

Правда, после этого Ивлеева рассказывала, что поддерживает маму материально, высылая ей около 200 тысяч рублей ежемесячно, и уговаривает родительницу переехать в Москву.

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