Плесень в газировке, «Коленки пчелы», суд: что с бизнесом Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева подала в суд на российского производителя газировки и требует с него почти 5 млн рублей. Что случилось с бизнесом Ивлеевой после «голой» вечеринки, сколько дохода он ей приносил, почему она судится с продавцом газировки?

Как устроен бизнес Ивлеевой

Наиболее прибыльным активом блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой остается компания «Коленки пчелы», которая владеет брендом газировки и чипсов Easy Peasy. По данным KP.RU, в 2022 году компания задекларировала выручку в 445 млн рублей. Super отмечает, что блогер владеет 45% в этом бизнесе — остальное принадлежит бывшему директору Bacardi Rus и бывшему топ-менеджеру «Пятерочки».

«Коленки пчелы» заказывали производство чипсов у «Московского картофеля», основные мощности которого находятся в Калужской области. Компания производит десятки разных видов чипсов под брендом Easy Peasy, в том числе «Шаурма запиленная» (2,2 балла из 5 на сайте iRecommend), «СЫР-СЕЙШН» (2,8 балла), «Вагон тушенки» (3,3 балла) и «Майонезо бразильеро» (4,5 балла).

Другой поставщик фирмы Ивлеевой, производитель напитков ООО «Сила воина Евразия», работает в Вязьме. Компания занимается розливом безалкогольных напитков «под ключ», предлагая на своем сайте помощь в разработке рецептуры, разработке дизайна банки, регистрации торговой марки, сертификации, маркетинге и логистике.

Энергетические напитки Easy Peasy выпускаются в банках по 0,45 л в различных вкусах. Они отличаются яркой цветовой гаммой и содержат по 24 мг кофеина в банке.

Что за слухи про плесень в газировке Ивлеевой

Telegram-канал SHOT опубликовал серию фотографий с энергетиками Easy Peasy, которые якобы протекали, внутри них находили плесень. Об этом рассказали источники на предприятии в Вязьме.

По их словам, алюминиевые банки для розлива газировки хранились под открытым воздухом и начинали ржаветь. Впоследствии они протекали и загрязнялись, товар уходил в брак. Проблемы начались задолго до «голой» вечеринки 21 декабря, и Ивлеева пыталась урегулировать их в течение полугода, однако не смогла договориться с «Силой воина Евразия» и подала в суд.

На кого подала в суд Ивлеева

По данным издания Super, 1 февраля Ивлеева потребовала с завода в Вязьме 4,6 млн рублей. Она пока не комментировала происходящее для СМИ, но на запросы издания ответил соучредитель завода Евгений Евстратов. Он подтвердил, что иск есть.

Представитель завода напомнил, что брак возникает на любом производстве — суд нужен, чтобы определить, сколько «Сила воина Евразия» заплатит Анастасии Ивлеевой. По словам Евстратова, на фото — не то, что происходит в цехах компании, а забытый под открытым небом брак. Соучредитель завода считает, что их оболгали.

«В 2023 году мы уволили коммерческого директора и директора производства. Уверен, что вброс фотографий с производства, где выявлена бракованная банка, — это их рук дело, чтобы очернить имидж предприятия и создать нам проблемы. Тема урегулирования вопроса с банками выпала из нашего внимания в декабре в связи с увольнением коммерческого директора», — признался он изданию.

Что случилось с бизнесом Ивлеевой после «голой» вечеринки

Бренд Easy Peasy был главным источником доходов Ивлеевой в 2022 году. После «голой» вечеринки блогер не только лишилась рекламных контрактов, но и столкнулась с проблемами в производстве. Telegram-канал Mash в январе предупредил, что товары под брендом Easy Peasy уже заканчиваются в торговых сетях Москвы. Управляющие магазинами говорят, что их просто перестали подвозить.

«В итоге уже сейчас чипсы и лимонад от Насти Ивлеевой можно точно найти лишь в небольших маркетах „у дома“. В крупных сетевых магазинах — „Пятерочке“, „Ленте“ и „Перекрестке“ — их или совсем нет, или все заканчивается и не пополняется», — пишет Mash.

Евгений Евстратов рассказал Super, что «Коленки пчелы» еще не сделали нового заказа на производство.

Что случилось с другими компаниями Ивлеевой

Бизнес Анастасии Ивлеевой начали преследовать проблемы еще до «голой» вечеринки. Летом 2023 года обанкротилась ее компания «Капельница групп» — блогер еще в 2021 году собиралась открыть бар в Москве. Бар «Капельница» так и не появился, зато, по данным Moskvich Mag, появились иски на 15,8 млн рублей от бывшего управляющего продакшен-компанией Ивлеевой Александра Мокрова и 9,5 млн рублей долга ООО «Депо» за аренду помещений.

После этого налоговая закрыла бар «Блеск», который Ивлеева создавала совместно с ресторатором Александром Пичугиным, из-за недостоверных данных о регистрации. Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что счета бара были разблокированы.

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