Ивлеева оставила около 18 млн подписчиков без контента Из аккаунта Анастасии Ивлеевой в Instagram пропали все публикации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Телеведущая Анастасия Ивлеева удалила все фото и видео со своей страницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где у нее около 18 млн подписчиков. Точное время исчезновения публикаций неизвестно, однако первые сообщения СМИ об этом появились после 16:00.

Сегодня же в 12:15 в Telegram-канале блогера появился первый пост впервые с 23 марта. В нем Ивлеева выразила соболезнования в связи с террористической атакой на подмосковный «Крокус Сити Холл». Пост посвящен 40 дням с момента теракта.

40 дней — важный рубеж для души человека. Давайте сегодня вспомним погибших, помолимся за упокоение их душ, по возможности поможем нуждающимся рядом с нами и сделаем это в память об ушедших, — написала она.

Ранее, 25 марта, Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети.

До этого рэпер Серега в разговоре с корреспондентом NEWS.ru выразил мнение о том, что участникам «голой» вечеринки нужно дать второй шанс. Музыкант заявил, что ему стало жалко звезд после того, как на них накинулась вся Россия.