«Моргенштерн в юбке»: кто такая Инстасамка, чьи концерты отменяют в России Какие претензии у представителей общественности к кумиру молодежи, что вообще известно об Инстасамке и почему ее концерты отменяют один за другим

Фото: samkamusic/vk.com

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева)

Гастроли блогера, певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и ее возлюбленного — рэпера Moneyken (Олег Еропкин), старт которых намечен на 4 февраля в Сочи, в нескольких городах России уже отменены. И на этот раз дело совсем не в критическом отношении артистки к специальной военной операции России на Украине. Какие претензии у представителей общественности к кумиру молодежи, что вообще известно об Инстасамке и почему ее концерты отменяют в России — в материале NEWS.ru.

Скандалы с Инстасамкой

Дарья Зотеева родилась в 2001 году в Тобольске, потом жила в подмосковном Чехове, а строить карьеру подалась в Москву. В открытых источниках нет данных о наличии у блогерши высшего или среднего специального образования, сама она эту тему не комментирует. Зато известно, что как раз в те годы, когда большинство ее сверстников грызли гранит науки в вузах и колледжах, Дарья заявила о себе в интернете.

Она начинала с простых вайнов (смешных роликов), которые снимала под нескромным псевдонимом Президентша. Затем образ стал более провокационным, как и имя Инстасамка (Instasamka). Зотеева сделала ставку на скандалы и провокации, из-за чего ее стали называть «Моргенштерном в юбке» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). С уехавшим из России рэпером ее роднит и очевидная любовь к хайпу: девушку неоднократно подозревали в том, что она инсценирует происходящие в ее жизни ЧП (ДТП с участием Еропкина, кража в ее собственной квартире) для привлечения внимания публики.

Один из самых крупных скандалов разразился в 2021 году. Тогда Инстасамка опубликовала видео, на котором с использованием нецензурной лексики оскорбляла визажистов, приехавших к ней домой. Звезда не только обматерила девушек, но и выкинула их вещи. В финале ролика она и вовсе сожгла гонорар визажистов на глазах у фолловеров. После этого от работы с Зотеевой начали отказываться и организации, с которыми она сотрудничала, и звёзды. Например, певицу Клаву Коку так возмутило поведение Инстасамки, что она отменила запись ранее запланированного совместного фита.

Поэтому когда вскоре после этого в соцсетях появились кадры нападения на Дарью Зотееву, лицо которой некие злоумышленники якобы облили зеленкой, подписчики блогерши усомнились в реальности случившегося. Одна звезда настаивала, что стала жертвой агрессоров, и признавалась, что она «в шоке».

Фото: samkamusic/vk.com Инстасамка регулярно участвует в скандалах

С ростом популярности Инстасамка на практике осваивала новое — вела телешоу, объявила себя певицей. Ее стиль на сцене и на экране ничем не отличался от того, что она выбрала для себя соцсетях — провокативный, вызывающий, с обильным употреблением обсценной лексики. Тем не менее ее ролики набирали всё больше просмотров, новые треки — миллионы прослушиваний. К началу 2022 года Инстасамка стала одной из тех, кого называют инфлюенсерами — авторитетными для большой части аудитории людьми, имеющими влияние на умы.

В чем обвиняют Инстасамку, почему отменяют ее концерты?

Неожиданные перемены в жизнь Инстасамки внесла СВО. Певица крайне осторожно высказывалась о событиях на Украине, не принимая ни одну из сторон. Однако на фоне отъезда ряда звезд из страны и пересмотра отношения к оставшимся в России лидерам мнений к деятельности певицы всё чаще стали звучать претензии.

Весной 2022 года стало известно о проведении в отношении Зотеевой доследственной проверки, которая началась после обращения депутата Госдумы Яны Лантратовой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Парламентарий сочла, что поведение Дарьи Зотеевой и её бойфренда Олега Еропкина в ходе концерта в Волгограде в 2021 году можно расценить как развратные действия в присутствии несовершеннолетних (ст.135 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет).

Объясняться со следователями Дарья Зотеева не стала и в начале апреля улетела в ОАЭ. В своем Telegram-канале Инстасамка заявила о «разбитом моральном состоянии», из-за которого в Москве у неё «не было настроения снимать клипы и делать музыку». Она назвала РФ страной, которая «дала некоторые возможности», но подчеркнула, что это «вообще не наше место, не наши жизненные цели».

Много чего хорошего есть в России, нам эта страна дала некоторые возможности. <...> Но это вообще не наше место, не наш вайб (на молодёжном сленге — вибрация, настроение. — NEWS.ru), не наши жизненные цели, но я буду очень скучать и всегда любить это место, — написала Инстасамка.

Фото: samkamusic/vk.com Музыкальное творчество и образ Инстасамки часто обвиняют в плагиате

Блогер и певица сообщила, что больше не будет давать концерты в России.

Да, концертов в России не будет. Простите, но на данный момент это невозможно по многим причинам, — рассказала тиктокер.

Однако спустя год она объявила о гастролях по России и странам Прибалтики. В ее планах с февраля по март посетить Ригу, Таллин, Воронеж, Краснодар, Тюмень Челябинск и другие города. На 31 марта у Инстасамки намечен концерт в Санкт-Петербурге (стоимость билетов до 8500 рублей), на 14 апреля — в Москве (за билет придется отдать до 9 тысяч рублей).

Незадолго до возвращения в Россию Инстасамка заверила, что бросила курить. Она пообещала не материться на предстоящих концертах и обойтись без «фирменных выходок». Однако это ее не спасло. В конце января стало известно, что ее концерт, запланированный на 15 марта, отменили в Пятигорске, после того как ее творчество раскритиковал в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Ворошилов.

Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка (считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним). Провёл встречу с собственником ДК «София» — организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края. Дополнительно обратились к правоохранительным органам с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта, — написал Дмитрий Ворошилов.

1 февраля отменили концерт Инстасамки и Moneyken в Курске, который должен был состояться 2 апреля.

Тексты этих коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодёжи и имени региона, — пояснили в областном Минкульте.

Теперь отмены выступления Инстасамки требуют отменить в Туле. Соответствующую просьбу в группе регионального правительства во «ВКонтакте» разместила жительница Щекино Тульской области Анна Колесникова.

По мнению женщины, даже сценический псевдоним девушки противоречит традиционным семейным ценностям.

Изучив информацию про эту мадам в Сети, пришла к выводу, что это Моргернштерн в юбке, что уже вызывает у каждого адекватного взрослого и тем более родителя не очень приятные ощущения, — приводит слова заявительницы издание «Тульские новости».

Фото: samkamusic/vk.com Российская поп-певица и рэп-исполнительница, тиктокер Инстасамка (Дарья Зотеева)

Колесникова также уверена, что своим концертным туром Зотеева, жившая последний год в Дубае, намерена «эпохально вернуться именно через оружейную столицу нашей страны».

Не исключено, что это еще не все проблемы в жизни певицы. По словам члена правления «Отцов России» Андрея Згонникова, организация обратилась к президенту, в прокуратуру и СК с просьбой проверить творчество Инстасамки на призывы к проституции, суициду, пьянству и наркомании, потому что в ее песнях только две темы — «деньги и задницы». По словам общественника, за Инстасамкой наверняка стоят какие-то западные кураторы. Згонников напомнил, что после начала специальной военной операции исполнительница демонстративно покинула Россию, но теперь вернулась. Згонников заявил, что Инстасамку словно призвали «какие-то демоны» либо она оказалась никому не нужна.

Я думаю, за ними однозначно стоят люди, скорее всего, некие кураторы прозападные, которые как-то финансируют, идеологически накачивают, ведут методически как-то, определенные схемы и алгоритмы поведения [предлагают], — сказал Згонников.

Тем не менее, как сообщили NEWS.ru в сочинском клубе Sky Club, выступлением в котором Инстасамка 4 февраля открывает гастроли в России, ее концерт состоится и «нет никаких предпосылок к его отмене, почти все билеты проданы». Накануне Зотеева прилетела из Дубая в Сочи и уже призналась, что «не могу, как хочу концерты, скучала пипец».