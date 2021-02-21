Блогера Instasamka облили зелёнкой

https://static.news.ru/photo/5047d176-7446-11eb-8eaf-96000091f725_660.jpg Фото: instasamka/instagram.com

Неизвестный мужчина вылил на скандальную звезду социальных сетей Дарью Зотееву, известную под ником Instasamka, раствор зелёнки. Об этом девушка рассказала в Instagram.

Зотеева в слезах пожаловалась подписчикам, что инцидент случился возле её офиса.

Ко мне только что подбежал какой-то человек и возле офиса вылил на меня зелёнку. Я вся в этой *****. Вы нормальные вообще? — рассказала Instasamka.

Менеджер Зотеевой в свою очередь сообщил Telegram-каналу «Подъём», что антисептик попал девушке в глаза, сама она в шоке. Некоторые подписчики 20-летней блогерши усомнились в реальности нападения, ведь она не раз обманывала аудиторию. В прошлом году Instasamka заявила, что её квартиру ограбили, но потом оказалось, что Зотеева всё это придумала ради хайпа.

16 февраля блогер устроила очередной скандал и вызвала волну негатива в свой адрес. Зотеева опубликовала видео, на котором она с использованием нецензурной лексики оскорбляет визажистов, приехавших к ней домой. Девушек звезда не только обматерила, но и выкинула их вещи и публично унизила. Вдобавок Instasamka ещё и сожгла гонорар визажистов на глазах у фолловеров.

После этого от работы с Зотеевой начали отказываться и организации, с которыми она сотрудничала, и звёзды. Вот и певицу Клаву Коку так возмутило поведение девушки, что подопечная Black Star заявила, что Instasamka не стоит рассчитывать на совместный «фит», сообщал NEWS.ru.