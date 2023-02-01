Инстасамку обвинили в спекуляции экстремизмом и не пустили в Курск Концерт Инстасамки отменили в Курске из-за угрозы имиджу региона

Фото: Социальные сети

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Концерт рэп-исполнительницы Инстасамки отменили в Курске из-за того, что ее творчество идет вразрез с культурной политикой региона, сообщила администрация правительства Курской области в официальном сообществе во «Вконтакте». Власти посчитали, что поп-звезда спекулирует на темах радикализма, экстремизма и девиантного поведения.

Концертные выступления артистов Instasamka и Moneyken отменены на территории региона. Тексты данных коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи и имени региона, идут вразрез с культурной политикой Курской области, — говорится в ответе правительства на публичную претензию местной жительницы в связи с анонсированным ранее концертом.

До этого был отменен концерт артистки в Пятигорске и Краснодарском крае, хотя Дарья Зотеева (настоящее имя исполнительницы) заверяла, что не будет материться и устраивать «фирменные выходки». Также отменить концерт скандального рэпера требуют в Туле.

В декабре у Инстасамки вышел новый альбом PopStar, заглавным хитом с которого стал трек «За деньги — да». В нем она рассказывает о своей богатой жизни, муже-продюсере и возможности поставить себе импланты.

Зотеева покинула Россию после начала спецоперации, но после вернулась в страну. На март и апрель у нее было запланировано более 20 концертов. 1 апреля рэпер должна выступить в Москве.

Ранее член правления «Отцов России» Андрей Згонников заявил, что его организация обратилась к президенту, прокуратуре и СК с просьбой проверить творчество Инстасамки на призывы к проституции, суициду, пьянству и наркомании, потому что в ее песнях только две темы — «деньги и задницы». По словам общественника, за Инстасамкой наверняка стоят какие-то западные кураторы.

