«Секс на грани порнографии»: в Госдуме призвали запретить Инстасамку Депутат Госдумы Гусев призвал запретить Инстасамку в России и отменить все ее концерты

Фото: samkamusic/vk.com

Российская поп-певица и рэп-исполнительница, тиктокер Инстасамка (Дарья Зотеева)

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев призвал запретить в РФ рэп-исполнительницу Инстасамку (Дарья Зотеева). Комментарий имеется в распоряжении NEWS.ru. По его мнению, творчество артистки вредит духовно-нравственному воспитанию молодежи и пропагандирует асоциальное поведение. При этом парламентарий подчеркнул, что ее в основном слушают подростки и дети. Гусев также обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и мэру Сочи Алексею Копайгородскому с предложением отменить все концерты исполнительницы, в частности, в Сочи 4 февраля и в Краснодаре 16 марта.

На мой взгляд, именно Интасамку надо запретить на территории Российской Федерации. Это должно стать наглядным понятным примером остальным «творцам» провокационного контента. Ни копейки детских денег таким «творцам»! <...> Что касается именно Дарьи Зотеевой — это яркий пример. Секс на грани порнографии, пропаганда наркотиков и алкоголя, единственные ценности — безудержное потребление и деньги. Слушают ее в Сети и на концерты ходят подростки и дети, — подчеркнул Гусев.

Он также отметил необходимость введения жесткого возрастного ценза и в концертной деятельности, и на онлайн-платформах.

Исполнился 21 год? Можешь покупать алкоголь, табак или слушать «инстасамок». А детей от этого необходимо оградить. И не только законы такие принять, но и особенно жестко следить за их соблюдением, — добавил депутат.

Ранее концерт Инстасамки отменили в Курске из-за того, что ее творчество идет вразрез с культурной политикой региона. Власти посчитали, что рэп-исполнительница спекулирует на темах радикализма, экстремизма и девиантного поведения.

До этого был отменен концерт артистки в Пятигорске и Краснодарском крае, хотя Дарья Зотеева заявила, что не будет материться и устраивать «фирменные выходки». Также отменить концерт исполнительницы потребовали в Туле.

В декабре прошлого года у Инстасамки вышел новый альбом PopStar, заглавным хитом с которого стал трек «За деньги — да». В нем она рассказывает о своей богатой жизни, муже-продюсере и возможности поставить себе импланты.