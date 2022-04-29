«Вообще не наше место»: Инстасамка отреклась от России Певица Инстасамка отменила все концерты в России

Инстасамка (Дарья Зотеева) / Фото samkamusic/vk.com

Уехавшая в Дубай блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) сообщила в Telegram-канале об отмене всех своих концертов в России. Она назвала РФ страной, которая «дала некоторые возможности», но подчеркнула, что это «вообще не наше место, не наши жизненные цели».

Много чего хорошего есть в России, нам эта страна дала некоторые возможности. <...> Но это вообще не наше место, не наш вайб (на молодёжном сленге — вибрация, настроение. — NEWS.ru), не наши жизненные цели, но я буду очень скучать и всегда любить это место, — написала Инстасамка.

Блогер и певица сообщила, что больше не будет давать концерты в России.

Да, концертов в России не будет. Простите, но на данный момент это невозможно по многим причинам, — рассказала тиктокер.

Ранее NEWS.ru сообщил о проведении в отношении Инстасамки доследственной проверки, которая началась после обращения депутата Госдумы Яны Лантратовой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Парламентарий считает, что поведение Дарьи Зотеевой и её бойфренда Олега Маникена Еропкина в ходе концерта в Волгограде в 2021 году можно расценить как развратные действия в присутствии несовершеннолетних (ст.135 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет).

Однако объясняться со следователями Дарья Зотеева не стала и в начале апреля улетела в ОАЭ. Из Дубая Инстасамка ведёт Telegram-канал, в котором пишет о своём «разбитом моральном состоянии», из-за которого в Москве у неё «не было настроения снимать клипы и делать музыку».