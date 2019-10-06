https://static.news.ru/photo/60eb2ae4-e858-11e9-846f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова непременно отречётся от прошлого и начнёт «жить нормальной жизнью». Такое мнение о её публичной деятельности высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его мнению, телевидение в его нынешнем виде стало исчадием ада.

Лечить сифилис четвёртой степени очень тяжело, поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже очень сложно. Но я надеюсь, что не всё закончено, — сказал Милонов в эфире программы « Секрет на миллион » на телеканале НТВ .

Парламентарий также выразил надежду, что шоу-дива в обозримом будущем выйдет замуж. Причём, не ради выгоды и «продавая рекламное время», а «по-настоящему».

Ранее, как писал News.ru, телесваха Роза Сябитова, которая является одной из ведущих телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале, обвинила Бузову в подрыве семейных ценностей. По её мнению, нынешний образ жизни вряд ли приведёт ту к замужеству.