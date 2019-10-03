https://static.news.ru/photo/557741fc-e687-11e9-b74f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Одна из ведущих популярного телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова считает, что певица Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов подрывают семейные ценности. Таким образом знаменитая телесваха отреагировала на участие звёзд в новом проекте телеканала ТНТ «План Б».

Сябитова уверена, что Тимур и Ольга не прививают поклонникам правильных взглядов на жизнь. Она отметила, что образ жизни Бузовой вряд ли приведёт её к семье, пишет StarHit .

То, что делают сейчас Бузова с Батрутдиновым, — полный подрыв семейных ценностей, ведь на них смотрит подрастающее поколение, копируя поведение и мотивацию. Мне плевать, что делает Бузова со своим телом. Её стиль жизни не приведёт к семье. Я тоже человек, который веселит, но вместе с тем давайте оставаться людьми, — сказала Сябитова.

«План Б» — очередное телешоу о поиске второй половины. Для Бузовой и Батрутдинова это не первый опыт участия в подобных проектах. Тимур ранее отметился в «Холостяке», а Ольга выбирала мужчин в шоу «Замуж за Бузову».

Звёзды не раз говорили о своей «дружбе на грани» и симпатии друг к другу. По правилам «Плана Б», певица и комик, не встретив на шоу настоящую любовь, должны будут пожениться. Поклонники Бузовой и Батрутдинова с нетерпением ждут старта проекта.

Ранее стало известно, что Бузова спровоцировала давку на концерте в Новокузнецке. Звезда спустилась в зал со сцены во время исполнения одной из заключительных песен.