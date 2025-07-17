В Госдуме предупредили о новой угрозе со стороны беспилотников

В Госдуме предупредили о новой угрозе со стороны беспилотников Депутат Милонов: БПЛА становятся все более автономными в современных конфликтах

Беспилотники становятся более автономными, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам политика, дроны вряд ли целенаправленно попадают в дома, а происходит это из-за технических несовершенств.

Многие из них будут обладать высокой степенью автономности. Мы радовались цифровому миру, но теперь БПЛА также используют географию местности и онлайн-карты для достижения своих целей, — поделился депутат.

Парламентарий отметил, что у беспилотников есть цель попасть куда-либо, но точность может варьироваться. Милонов также отметил, что на фронте уже успешно используются дроны для перехвата вражеских беспилотников.

Наши бойцы научились эффективно перехватывать дроны, используя дешевые аппараты стоимостью 40–50 тысяч рублей, — поделился он.

Депутат предупредил о рисках, связанных с дронами, находящимися в режиме ожидания. Самая большая опасность — это дрон, который оставлен в кустах и может быть активирован за считаные секунды, убежден Милонов.

Ранее депутат Госдумы Александр Сидякин сообщил, что российские БПЛА уничтожили украинскую технику производства стран НАТО на сумму в $2 млрд (более 156 млрд рублей). Парламентарий отметил, что благодаря снижению НДС в РФ начнут производить больше таких устройств.