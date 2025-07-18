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18 июля 2025 в 12:07

Оскорбившую ребенка с аутизмом волгоградку предложили отправить в Сибирь

Милонов: оскорбившей ребенка с аутизмом сотруднице кафе нельзя работать с людьми

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Оскорбившей ребенка с расстройством аутистического спектра сотруднице кафе «Жар-пицца» в Волгограде нельзя работать с людьми, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, женщину следует отправить в Сибирь, где она будет общаться только с белками и медведями.

Людей этих стоит проверить. Уверен, что это не позиция большинства, потому что в Волгограде живут прекрасные люди. Я думаю, что нужно наказать и менеджера-ирода, и сотрудника. В судебном порядке на 10 лет запретить им обслуживать людей. Я бы их даже, честно говоря, в собачий приют не взял, потому что это люди злые. Так что могут в Сибирь ехать, мясниками работать, с медведями и белками общаться, — сказал Милонов.

Ранее стало известно, что в Волгограде девочку с аутизмом захотели выгнать из кафе «Жар-пицца». Сотрудница пиццерии заявила, что «таким детям не место в общественных местах». По словам матери, она посадила дочь на скамью в пустом кафе и ушла к стойке делать заказ, а уставшая после долгой дороги девочка прилегла отдохнуть.

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