Мария Вебер выложила редкое фото сына

https://static.news.ru/photo/ffee9b86-de42-11ea-9244-fa163e074e61_660.jpg Фото: masha_weber5/vk.com

Российская певица Мария Вебер опубликовала фотографию с 13-летним сыном Оскаром.

Редкие кадры, — написала Вебер в Instagram.

Так, поклонники певицы отметили, что Вебер выглядит «как подруга своего сына».

Известно, что в 2004 году после третьей «Фабрики звёзд» Вебер вошла в состав группы «Тутси». Через несколько лет у неё начался роман с сыном известного московского бизнесмена Парвизом Ясиновым. От этого брака и родился Оскар.

Тем не менее отношения в семье не заладились. Вскоре Ясинов ушёл от Вебер к певице Юлии Волковой из группы «Тату».

Ранее NEWS.ru писал, что королева шансона Любовь Успенская показала своим поклонникам маленького сына. По всей видимости, артистка усыновила малыша.

Шокированные поклонники 66-летней певицы бросились поздравлять своего кумира. Большинство из них радовалось, что ещё один ребёнок обрёл дом и семью.