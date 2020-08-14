Мария Вебер выложила редкое фото сына

Так, поклонники певицы отметили, что Вебер выглядит «как подруга своего сына».
Известно, что в 2004 году после третьей «Фабрики звёзд» Вебер вошла в состав группы «Тутси». Через несколько лет у неё начался роман с сыном известного московского бизнесмена Парвизом Ясиновым. От этого брака и родился Оскар.
Тем не менее отношения в семье не заладились. Вскоре Ясинов ушёл от Вебер к певице Юлии Волковой из группы «Тату».
Ранее NEWS.ru писал, что королева шансона Любовь Успенская показала своим поклонникам маленького сына. По всей видимости, артистка усыновила малыша.
Шокированные поклонники 66-летней певицы бросились поздравлять своего кумира. Большинство из них радовалось, что ещё один ребёнок обрёл дом и семью.