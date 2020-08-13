Успенская показала маленького сына

https://static.news.ru/photo/d256a756-9db8-11ea-9600-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Российская певица и королева шансона Любовь Успенская показала своим поклонникам маленького сына. По всей видимости, артистка усыновила малыша.

Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день. И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, о детском шуме и крике в моём доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент, — написала Успенская в Instagram.

Также Успенская опубликовала видео, на котором малыш примерно трёх лет трогательно целует певицу.

Шокированные поклонники 66-летней артистки бросились поздравлять своего кумира. Большинство из них радовалось, что ещё один ребёнок обрёл дом и семью.

Ранее NEWS.ru писал, что фотограф Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал редкий архивный кадр, на котором изображена Успенская до пластических операций.

Снимок был сделан в 1996 году. Тогда певице было 42 года. Родин запечатлел звезду сразу после её выступления. На певице чёрный топ со стразами. А в руках цветы.