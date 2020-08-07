Фотограф Пугачёвой поделился фото Успенской до «пластических ухищрений»

https://static.news.ru/photo/8ac465ea-d8d2-11ea-b136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фотограф Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал редкий архивный кадр, на котором изображена «королева русского шансона» Любовь Успенская до пластических операций.

Снимок был сделан в 1996 году. Тогда певице было 42 года. Родин запечатлел звезду сразу после её выступления. На певице черный топ со стразами. А в руках цветы.

Продолжаем наши исторические публикации! Любовь Успенская. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления, — подписал кадр фотограф.

Ранее Любовь Успенская вновь неприятно удивила поклонников изменениями во внешности. Фанаты артистки предположили, что та явно переборщила с операциями и уколами красоты. Впрочем, артистка давно и регулярно удивляет всех неравнодушных разительными изменениями внешности. Как менялась артистка — в галерее NEWS.ru.