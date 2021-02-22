Максим Виторган заговорил об «ограничениях» и «преследованиях»

https://static.news.ru/photo/ec6678a2-7520-11eb-b213-96000091f725_660.jpg Максим Виторган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный своими оппозиционными взглядами Максим Виторган выложил в соцсети пространный по смыслу пост.

Актёр рассказал, что уже много лет играет в «бумажки», где надо отгадывать слова. Ранее он отгадал слово «байка», имея в подсказках лишь слова «анекдот» и «пелёнка».

А вчера после нескольких 15-секундных попыток объяснить слово я так и не отгадал его. А подсказки были следующие: ограничение прав, преследование, давление на человека, пристенок. <...> Ваши варианты? — написал он на своей странице в Instagram.

Как выяснилось, это было слово «притеснение».

Ранее стало известно, что после того как российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич поддержала недавние незаконные акции протеста, на неё обрушились хейтеры. В Сети теперь обсуждают, что 26-летняя актриса замужем за миллионером, а её свёкор является членом одной из российских политических партий. На фоне этого подписчики решили выгнать девушку из страны. После того как автор блога «Звездульки» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал о фактах из жизни Бортич, гневные комментарии не заставили себя долго ждать. Между тем Александра, которая осенью 2020 года впервые стала мамой, не скрывала своего супруга — 32-летнего бизнесмена Евгения Савельева, который является владельцем школы ораторского мастерства. Звезду сериала «Полицейский с Рублёвки» также раскритиковали за отсутствие на митингах и обвинили в том, что детей она туда звала, а сама не пошла, писал NEWS.ru.