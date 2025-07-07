Стало известно о двух новых задержаниях политиков в Армении

Стало известно о двух новых задержаниях политиков в Армении Оппозиционные политики Шахназарян и Хачатрян задержаны в Армении

Глава фракции «Единый Варденис» совета старейшин города Давид Шахназарян и глава села Сотк Севак Хачатрян задержаны армянскими правоохранителями, передает Telegram-канал «Sputnik Армения». Власти страны не комментировали данную информацию.

Задержания политиков произошли на фоне волны арестов участников оппозиционного движения «Священная борьба». Отмечается, что 25 июня архиепископ Баграт Галстанян и еще 16 человек подверглись обыскам и арестам.

Ранее правоохранители Армении задержали лидера инициативы «Камк» Ваагна Чахаляна. По данным СК республики, оппозиционер проходит по делу движения «Священная борьба». Его обвиняют в подготовке теракта и узурпации власти.

Также после обысков в центральном офисе арестованы двое сотрудников компании «Ташир», рассказал адвокат предпринимателя Самвела Карапетяна, владельца компании, Рубен Акопян. Бизнесмену вменяются публичные призывы к захвату власти. Сам он вину не признает.

Кроме того, в Армении начато уголовное преследование против главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна. Согласно официальной информации, уголовное дело было возбуждено 17 июня.