Лоза сравнил известную певицу с курицей

Певец Юрий Лоза намерен записать новый альбом и несколько клипов, сообщает Общественной службы новостей. В беседе с изданием артист также высказался о современных исполнителях, таких, как Клава Кока, как о «курицах».

После стольких отказов и втираний о том, что им нужны клавы коки, мне удалось убедить всех, что музыка и голос — это я, а не Кока и ей подобные курицы, — сказал певец.

Ранее Лоза уже критиковал молодых исполнителей, заявив, что многим из них, в частности, Люсе Чеботиной, Клаве Коке, Хабибу и Косте Лакосте, не место на российской сцене. По его словам, у них отсутствуют вокальные данные.

Тогда Лоза подчеркнул, что обладает хорошим слухом. По его мнению, любая «колхозница из села» споет лучше, чем те, кого он причисляет к «гламурным курицам».