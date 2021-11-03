«У народа задача выжить»: Лоза усомнился в важности Дня народного единства

4 ноября Россия празднует День народного единства. Певец и композитор Юрий Лоза рассказал в беседе с NEWS.ru о своём отношении к этому празднику. По его мнению, говорить о единстве в России не приходится, поскольку ни в одном пункте желания и устремления власти не пересекаются с интересами народа. У народа задача — выжить, у власти — заработать больше денег.

Нет никакого народного единства. Ни в каком виде оно не проявляется в нашей стране, — сказал артист.

Лоза также отметил, что единения нет и среди простых граждан: каждый сам за себя, каждый самостоятельно ищет подходящую для себя среду обитания, принимает решения. Например, прививаться от коронавируса или нет.

Певец добавил, что такой праздник может быть нужен в случае войны, борьбы с внешним врагом. В мирное время в нём нет необходимости, уверен он.

Сейчас нет того, вокруг чего стоит объединяться или против чего. Нет ни одной общей идеи, которую бы мы решали все вместе, — заключил певец.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал День народного единства шансом победить коронавирус. Он подчеркнул, что участником борьбы с инфекцией должен стать каждый россиянин. Все в равной степени должны сделать этот шаг — привиться от коронавируса.