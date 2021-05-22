Лолита назвала размер своей пенсии и заработок на корпоративах

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Лолита рассказала, какую пенсию она получает от государства и сколько зарабатывает на корпоративах. Певице платят 23 200 рублей, за концерты — €30-50 тысяч, пишет телеканал «360».

У меня 23 тысячи 200 рублей пенсия — это, наверное, из-за ИП. У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне это претит, — заявила артистка изданию.

Милявская уверена, что звания бонусов не дают и на количество людей, которые приходят на концерт, не влияют. Но всё же рост «коммуналки» ощутим даже для неё, певица пожаловалась не толь ко на это, но и ещё «безумный капремонт».

Как сообщалось ранее, российская певица и телеведущая Лолита будет вести "ДНК-шоу"— к ней придут знаменитости, которые пройдут специальный тест и узнают все подробности о своём организме и предрасположенностях к различным заболеваниям.