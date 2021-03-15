Лолита объяснила, как «сломанные гены» влияют на рождение больных детей

https://static.news.ru/photo/110693fe-8606-11eb-9974-96000091f725_660.jpg Фото: lolitamilyavskaya/instagram.com

Российская певица и телеведущая Лолита будет вести новое «ДНК-шоу» — к ней придут знаменитости, которые пройдут специальный тест и узнают все подробности о своём организме и предрасположенностях к различным заболеваниям.

Артистка призналась, что такой тест поможет определять на будущее свои недостатки и действовать, исходя из этих знаний. Фактически, тест — это генный паспорт человека, уверяет Лолита. Если он определил предрасположенность к алкоголизму, например, то человек сможет заранее взять себя в руки и не приближаться к выпивке или бросить, пока это не стало проблемой.

Что касается рождения детей, то родители смогут понять, какие у их детей могут быть проблемы в будущем, если у них у обоих есть определённые проблемы.

Если у тебя сломан один ген, и ты встречаешь партнёра с таким же сломанным геном, то ваш ребенок 100% будет иметь какое-то тяжёлое заболевание. Думаю, зная заранее, никто на такое не готов, — рассказала Лолита.

Она поделилась, что у неё определили ген плохого водителя, о чём она и раньше догадывалась, хотя водит автомобиль уже 20 лет без единой аварии, сообщил Пятый канал.

Ранее Милявская обрисовала в общих чертах портрет идеального мужчины: у него должен быть нос, как у телеведущего Ивана Урганта, а глаза, как у президента России Владимира Путина, писал NEWS.ru.