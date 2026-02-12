Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 15:48

Косметолог уличила Галкина и Пугачеву в использовании уколов красоты

Косметолог Павлова: облик Галкина и Пугачевой изменился благодаря уколам красоты

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Облик шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруги певицы Аллы Пугачевой изменился благодаря уколам красоты, предположила в беседе с NEWS.ru косметолог Марина Павлова. По ее словам, артисты сделали ставку на поддерживающие процедуры и объемное моделирование, которое при этом сохраняет естественную мимику.

У Пугачевой заметна работа над овалом лица. Вероятно, использованы нитевые методики или скульптурирующие филлеры для подтяжки. Контуры стали четче. Кожа выглядит ухоженной, с хорошим тонусом, это результат регулярных профессиональных уходов, пилингов и, возможно, лазерных шлифовок. У Галкина также видна коррекция. Скорее всего, применялись инъекционные методики для свежести лица: мезотерапия, биоревитализация для увлажнения, легкие филлеры в области скул и носогубных складок для сглаживания рельефа. Работа выполнена профессионально. Акцент сделан на сохранение мимики. Преображение удачное — выглядит как результат хорошего ухода, а не радикальных вмешательств. Это современный тренд в эстетической медицине, — пояснила Павлова.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что Галкин и Пугачева стремятся оставаться в центре внимания, радикально меняя свой внешний облик, поскольку иных способов заявить о себе у них, по сути, нет. По его словам, артисты не пользуются большой популярностью в России и не способны предложить публике ничего значимого, кроме своих экспериментов с внешностью.

Максим Галкин
Алла Пугачева
косметологи
артисты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный модный дом зарегистрировал три товарных знака в России
Молодая мать оставила детей в квартире и стала фигуранткой дела
В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя
Певцу Абдразакову пророчат кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Барановская присвоила себе финансовый успех Аршавина
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.