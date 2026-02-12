Косметолог уличила Галкина и Пугачеву в использовании уколов красоты

Облик шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруги певицы Аллы Пугачевой изменился благодаря уколам красоты, предположила в беседе с NEWS.ru косметолог Марина Павлова. По ее словам, артисты сделали ставку на поддерживающие процедуры и объемное моделирование, которое при этом сохраняет естественную мимику.

У Пугачевой заметна работа над овалом лица. Вероятно, использованы нитевые методики или скульптурирующие филлеры для подтяжки. Контуры стали четче. Кожа выглядит ухоженной, с хорошим тонусом, это результат регулярных профессиональных уходов, пилингов и, возможно, лазерных шлифовок. У Галкина также видна коррекция. Скорее всего, применялись инъекционные методики для свежести лица: мезотерапия, биоревитализация для увлажнения, легкие филлеры в области скул и носогубных складок для сглаживания рельефа. Работа выполнена профессионально. Акцент сделан на сохранение мимики. Преображение удачное — выглядит как результат хорошего ухода, а не радикальных вмешательств. Это современный тренд в эстетической медицине, — пояснила Павлова.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что Галкин и Пугачева стремятся оставаться в центре внимания, радикально меняя свой внешний облик, поскольку иных способов заявить о себе у них, по сути, нет. По его словам, артисты не пользуются большой популярностью в России и не способны предложить публике ничего значимого, кроме своих экспериментов с внешностью.