«Кирпич внутри»: экс-солистка «Вороваек» хоронит детей — что известно

В селе Подгородняя Покровка под Оренбургом погибли двое детей экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой. 21-летняя дочь и девятилетний сын певицы катались с горки в небезопасном месте и разбились насмерть. Подробности трагедии, почему бывшую солистку «Вороваек» преследуют несчастья, как прошли похороны — в материале NEWS.ru.

Как погибли дети Яны Павловой

Трагедия произошла 22 февраля днем. Дети Яны Павловой, 21-летняя дочь Анна и девятилетний сын Алексей, пошли кататься на «ватрушке» на склон. Сооснователь группы, композитор и автор музыки песен «Вороваек» Валерий Лизнев (он тоже родом из Оренбуржья) рассказал NEWS.ru, что дети певицы выбрали для катания необорудованное и небезопасное из-за особенностей рельефа место.

«Оренбуржье — это степи, но кое-где попадаются остатки уральских гор. Местность неровная, опасная, в таких местах лучше не шалить. Последние два дня перед трагедией шел снег — яму и глубокий овраг с валунами в нем присыпало. Когда начинает подтаивать, снег превращается в корку, и на большой скорости у них шансов не было — склон такой крутой», — рассказал Лизнев.

Дети Павловой катались на одной «ватрушке», брат впереди, сестра за ним, — вместе и погибли, рассказывают местные жители. Лизнев уточнил, что Яна и ее мужчина по имени Антон спустя несколько часов заметили исчезновение детей, стали искать их, позвонили в полицию и службу спасения. Когда нашли тела, у всех был шок. Экс-певица, по словам Валерия, находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

«Мы 10 минут с ней по телефону всхлипывали — такой был разговор. Я говорю: „Что сказать — не знаю. Я тебе сильно соболезную“. Она отвечает: „У меня такой кирпич внутри. Я не знаю, что мне делать“», — передал композитор свой разговор с Павловой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Глава Подгородне-Покровского сельсовета Максим Кабанов выразил соболезнования семье. Он также призвал жителей не использовать для катания стихийные места. Но, как стало известно NEWS.ru, несмотря на предупреждения, даже после трагедии люди катались на склоне-убийце.

Почему Павлову называют черной вдовой

Известно, что дети у Яны Павловой были от разных мужей. И с сыном, и с уже взрослой дочерью у нее были очень близкие отношения, она постоянно о них говорила. «С Анечкой они были как подруги — очень хорошие отношения. Аня училась в медучилище в Оренбурге и поэтому жила в городе у бабушки, но постоянно приезжала к маме. В этот раз тоже приехала в гости, и они с братом пошли кататься», — рассказал Лизнев.

Бывший директор группы «Воровайки» Сергей Родионов признался в интервью NEWS.ru, что не представляет, как Яна переживет эту трагедию: дети были для нее всем. «Помню, как она забеременела младшим, мне об этом рассказывала. Для нее это была большая радость. У нас тогда еще гастроли были. Она везде, где мы выступали за границей, покупала детям подарки. Когда я звонил ей, трубку часто брал младший», — рассказал Родионов.

Друзья-музыканты отмечают, что Яну уже давно преследуют несчастья. Сейчас она в отношениях, но два ее предыдущих мужа умерли.

«Такой ужас происходит вокруг Яны. У первого мужа Павлова — это его фамилию она носит, девичья у нее Лацвиева — была тяжелая биография. Он был футболистом, попал в тюрьму, затем стал послушником в монастыре. С ним она развелась. (Павлов умер уже после развода с Яной. — NEWS.ru.) Со вторым, от которого родила сына девять лет назад, тоже случилась трагедия. Он воевал в Чечне, потом служил в полиции — посадили. Он умер, уже будучи мужем Яны. Можно сказать, что она — черная вдова. Ее бывший продюсер Юрий Алмазов тоже умер. А дети разбились недалеко от Алмазной улицы, такие вот совпадения», — сказал Родионов.

Экс-директор «Вороваек» признался, что в последнее время не общался с Яной. По его словам, она отгородилась от коллег по шоу-бизнесу — занималась семьей и отношениями с Антоном. По словам Родионова, в группе «Воровайки» она много не заработала.

«В столице у Яны жилья никогда не было. Я покупал ей билеты из Оренбурга, и она приезжала в Москву, отсюда мы стартовали и ехали дальше на концерты. В Оренбургской области, насколько знаю, у нее скромный дом», — сообщил Сергей.

После гибели детей Павловой ее друзья объявили сбор средств на похороны, подключились и музыканты нынешнего состава «Вороваек». Помощь семье была готова оказать и местная администрация. Однако певица отказалась. Детей Яны похоронили в Оренбурге на кладбище «Степное». По словам очевидцев, на похоронах было много людей — приехали не только родственники и знакомые Яны, но и ее поклонники.

«У меня есть мысль сделать проект с Яной и Светой Ларионовой (также бывшая солистка „Вороваек“. — NEWS.ru). Пройдет 40 дней, и нужно пытаться выдергивать Яну из этого состояния горя, иначе она не переживет. Если Яна согласится, я займусь этим проектом», — резюмировал Лизнев.

Что известно о Яне Павловой

Яна Лацвиева родилась в Оренбурге 29 октября 1982 года. Она поступила в музыкальный колледж на курс академического вокала, но не доучилась. В 1999 году девушка заняла первое место на конкурсе «Золотой голос Урала». Также она прошла отбор в группу «Воровайки». Проект покинула в 2021 году, решив заняться сольной карьерой. В 2023 году анонсировала новый альбом «Дикие ягоды», деньги на его запись собирала на краудфандинговой платформе.

