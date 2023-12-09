Киркорова заподозрили в новой пластической операции «Только никому»: Киркоров мог сделать пластическую операцию овала лица

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров мог сделать пластическую операцию овала лица, пишет Telegram-канал «Только никому». Канал опубликовал видеозапись выступления артиста с опухшим лицом, припухлость могла появиться после хирургического вмешательства.

Авторы канала отметили, когда отек пройдет, фанаты смогут увидеть и оценить результаты операции. Судя по ролику, предполагаемая пластика никак не повлияла на голос музыканта.

В начале 2023 года Киркоров предстал перед публикой в новом образе, сделав пластическую операцию на животе и нарастив волосы. Поп-король сказал, что пошел на этот шаг исключительно для зрителей, чтобы им было приятно на него смотреть. Позже пластический хирург Олег Ведров отметил, что Киркоров мог пересадить жир с живота в ягодицы ради более округлых форм.

После этого психолог Алексей Рощин заявил, что изменение внешности певца связано с кризисом среднего возраста, когда «дыхание старости и смерти уже ощущается». По его словам, то, что немолодой певец появился на публике разодетый как подросток-неформал, является признаком внезапно проснувшегося экзистенциального ужаса, то есть страха смерти.