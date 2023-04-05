«Дыхание смерти»: психолог объяснил изменения внешности Киркорова Психолог назвал изменение внешности Киркорова признаком кризиса среднего возраста

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Филипп Киркоров

Изменение внешности артиста Филиппа Киркорова связаны с кризисом среднего возраста, когда дыхание старости и смерти уже ощущается, заявил NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, то что немолодой певец появился на публике, разодетый, как подросток-неформал, является признаком внезапно проснувшегося экзистенциального ужаса, то есть страха смерти.

У него проявляется известная форма кризиса 40 лет, который на самом деле возникает в разных возрастах. По всей видимости он вступил в тот возраст, когда дыхание старости и смерти уже ощущается Человек ощущает, что прожил больше, чем осталось, и у Филиппа достаточно яркие симптомы. Вот он и начинает менять внешность, — заявил он.

По словам психолога, это действует естественным образом на всех людей и влечет к разного рода приключениям: резко меняют образ жизни, увольняются, разводятся с женами. Киркоров, в частности, начинает делать вид, что на самом деле молодой и косит под молодого

Это делается для демонстрации того, что раз меня выбирают молодые, значит я не старый, — резюмировал Рощин.

В Новосибирске прошел пикет против готовящегося концерта Киркорова. Поборники традиционных ценностей обратились в областное правительство с требованием не допустить появления артиста на городской концертной площадке, поскольку он пропагандирует содомию и сатанизм.