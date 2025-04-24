Участник «Касты» захотел избавиться от статуса иноагента Рэпер из группы «Каста» Влади обжаловал статус иноагента в суде

Фото: Бобылев Сергей/ITAR-TASS

Влади (Владислав Лешкевич)

Участник группы «Каста» рэпер Владислав Лешкевич, известный как Влади (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обжаловал в московском суде статус иноагента, заявили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Там подчеркнули, что ответчиком по делу выступает Минюст России.

Истец: Лешкевич В. В., ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации, — отметили в суде.

Дата заседания пока не назначена. Согласно картотеке, исковое заявление Лешкевича поступило в суд во вторник, 22 апреля. Минюст внес музыканта в реестр иностранных агентов в январе 2025 года. По информации ведомства, он активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о политике российских властей. Кроме того, Влади выступал против проведения СВО.

Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил главного редактора «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к шести годам колонии по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации. Приговор был вынесен медиаменеджеру заочно.

До этого Таганский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Штраф получил и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его наказали на 45 тысяч рублей за неуказание им маркировки в публикациях в интернете.