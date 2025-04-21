Экс-главу нефтяной компании оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Ходорковского оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье об иноагентах

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Михаил Ходорковский

Таганский районный суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикций столицы в своем Teleram-канале. Он нарушил закон об иноагентах.

За это суд признал Ходорковского виновным в нарушении. До этого по аналогичной статье в качестве наказания ему назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 45 тысяч рублей за неуказание им маркировки в публикациях в интернете. Соответствующее решение вынес Таганский суд Москвы. До этого сообщалось, что Дудь не смог оспорить свое включение в реестр иноагентов, и Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на гражданский иск. Он утверждал, что его не уведомили должным образом о присвоении этого статуса.

Кроме этого, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что эстрадную певицу Кристину Орбакайте, дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой, необходимо признать иноагентом за совместное выступление с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на корпоративе украинских бизнесменов в Праге. По его словам, за концерт артистка могла получить средства из недружественных России источников.