Дудь вновь получил штраф за отсутствие метки иноагента Таганский суд оштрафовал Дудя на 45 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрий Дудь

Блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафован на 45 тысяч рублей за неуказание им маркировки в публикациях в интернете. Соответствующее решение вынес Таганский суд Москвы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Дудь Юрий Александрович признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Дудь уже был оштрафован на 40 тысяч рублей по этой же статье в августе 2024 года. Тогда приговор также вынес Таганский суд Москвы. В феврале 2025 года Кузьминский районный суд города Москвы приговорил его к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что Дудь не смог оспорить свое включение в реестр иноагентов, и Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на гражданский иск. Он утверждал, что его не уведомили должным образом о присвоении этого статуса.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что эстрадную певицу Кристину Орбакайте, дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой, необходимо признать иноагентом за совместное выступление с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на корпоративе украинских бизнесменов в Праге. По его словам, за концерт артистка могла получить средства из недружественных России источников.