Гузеева позвала Харламова в «Давай поженимся!» рассказать о разводе с Асмус

https://static.news.ru/photo/bce45cae-bc7d-11ea-b0e1-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева предложила шоумену Гарику Харламову рассказать о разводе с актрисой Кристиной Асмус в эфире Первого канала. С такой инициативой она выступила в ответ на его тираду в социальной сети, где юморист, предупреждая очередную волну сплетен, назвал больше трёх десятков самых разных причин звёздного расставания.

Артист назвал себя очень тяжёлым человеком со скверным характером, вечно злым, жадным, самовлюблённым, бесчувственным и агрессивным алкашом, больным кучей всяческих «фобий», вплоть до пищевой и сексуальной зависимости.

Помимо этого шоумен заявил, что он «старый наркоман-сатанист с лишним весом», а вдобавок ко всему — «завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями».

Кроме того, актёр обозвал себя животным, подчеркнув, что истинная причина развода с Асмус даже не в этом, а в шопоголизме.

Впрочем, сообщение Харламов снабдил рыдающими от смеха смайликами, давая понять, что на самом деле просто насмехается над авторами всевозможных теорий и догадок.

В ответ на такие «откровения» подписчики предложили Харламову поведать леденящие душу подробности о его тёмной личности в передаче Ларисы Гузеевой. Та не заставила себя долго ждать и идею поддержала.

На «Давай поженимся!» расскажешь подробности! — приводит слова телеведущей KP.RU.

Просьбами пригласить Харламова на телешоу поклонники распадающейся четы актёров атаковали её с первых же дней, как только информация о разводе подтвердилась. Та комментировать причины не стала, но посоветовала «смотреть Гузееву».

При этом ещё относительно недавно она и Харламов не были знакомы лично, но увлечённо обменивались друг с другом язвительными колкостями. Напряжённость между звёздами телеэфира была спровоцирована нелестным отзывом телесвахи в адрес одного из гостей телепередачи, который оказался отчимом юмориста. С тех пор Харламов не упускал случая «потроллить» Гузееву в Интернете. При этом поддержку от поклонников получали обе стороны. Так, во время одного из телеэфиров ведущей подарили статуэтку в виде собаки с лицом оппонента.

Впрочем, некоторое время спустя конфликт сошёл на нет, шоумен даже извинился перед своей визави. С тех пор актриса часто оставляет комментарии в его аккаунте, но от комментирования слухов о его разводе предпочитает воздерживаться, не подпитывая общественное обсуждение.

Отношения Харламова и Асмус в своё время и начались неоднозначно. Ради молодой актрисы шоумен бросил свою первую жену Юлию Лещенко. Впоследствии пара пережила огромное количество нападок, вызванных откровенной эротической сценой актрисы в фильме «Текст», премьера которого состоялась в октябре 2019 года. Некоторые зрители решили, что Асмус по-настоящему изменила мужу. Харламов тогда отвечал, что его супруга является актрисой, а сцена необходима для сюжета.

При этом слухи о расставании звёздной четы возникли ещё до этого. На кинофестивале «Евразийский мост» в сентябре Асмус заметили без обручального кольца. Однако тогда она утверждала, что они оба кольца не носят.

В конце июня 2020 года стало известно, что пара действительно разводится. Харламов это традиционно отрицал, заявив, что решение подать заявление о расторжении брака — игра на публику ради интернет-шоу Comment Out. Однако Асмус подтвердила, что их брак действительно распался. По её словам, именно она стала инициатором разрыва.

Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю.