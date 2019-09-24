Поклонники заподозрили, что актриса Кристина Асмус рассталась с мужем, резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. На днях звезда «Интернов» появилась на кинофестивале «Евразийский мост» без обручального кольца, что ещё больше подтвердило догадки фанатов.
Слухи о том, что Асмус рассталась с супругом, начали распространяться несколько месяцев назад. Звёздная пара давно не появляется на публике, а в их социальных сетях почти нет совместных фото. Даже на отдых на Мальдивах актриса поехала в сопровождении лишь своей дочери.
Асмус и Харламов расписались в 2013 году. Когда шоумен увлекся артисткой, он ещё был официально женат, напоминает «
Ранее News.ru писал, что замужнюю Кристину Асмус обвинили во флирте с Артёмом Дзюбой. Свои догадки подписчики озвучили после поста артистки в Instagram, в комментариях под которым она заявила, что нашла «своего» среди футболистов.