https://static.news.ru/photo/10bbebc4-ded7-11e9-9359-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Поклонники заподозрили, что актриса Кристина Асмус рассталась с мужем, резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. На днях звезда «Интернов» появилась на кинофестивале «Евразийский мост» без обручального кольца, что ещё больше подтвердило догадки фанатов.

Слухи о том, что Асмус рассталась с супругом, начали распространяться несколько месяцев назад. Звёздная пара давно не появляется на публике, а в их социальных сетях почти нет совместных фото. Даже на отдых на Мальдивах актриса поехала в сопровождении лишь своей дочери.

Асмус и Харламов расписались в 2013 году. Когда шоумен увлекся артисткой, он ещё был официально женат, напоминает « Комсомольская правда ».

Ранее News.ru писал, что замужнюю Кристину Асмус обвинили во флирте с Артёмом Дзюбой. Свои догадки подписчики озвучили после поста артистки в Instagram, в комментариях под которым она заявила, что нашла «своего» среди футболистов.