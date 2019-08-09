https://static.news.ru/photo/998e71e4-bcf7-11e9-a701-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Интернет-пользователи заподозрили российскую актрису Кристину Асмус, которая уже много лет состоит в браке с юмористом Гариком Харламовым, во флирте с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Свои догадки подписчики озвучили после поста артистки в Instagram, в комментариях под которым она заявила, что нашла «своего» среди футболистов.

Запись в соцсети Асмус посвятила российскому иммерсивному спектаклю по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Приведения», в котором она принимает участие. Под публикацией отметился Дзюба, спросивший актрису о том, можно ли будет увидеть постановку в Санкт-Петербурге.

Ответ артистки, назвавшей футболиста «родным», смутил пользователей, которые посчитали его слишком милым. Подписчики сразу же начали писать, что она флиртует со спортсменом, пока её муж развлекает поклонников видеозаписями с телеведущей Ларисой Гузеевой.

Как писал News.ru, ранее Асмус призналась, что склонна к полноте, поэтому изнуряет себя постоянными диетами. По её словам, если она перестаёт следить за своей фигурой, то становится похожей на своего супруга — юмориста Гарика Харламова.