Кристина Асмус Кристина Асмус Фото: Natalia Shakhanova/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о её разводе с комиком Гариком Харламовым. Они усилились после того, как исполнительница появилась на кинофестивале «Евразийский мост» без обручального кольца.

Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателей разводить, — говорится в сообщении Асмус, размещённом в Instagram.

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До главной российской кинопремьеры осени ровно месяц!!!!!!!! Фильм «ТЕКСТ» по одноимённому бестселлеру Дмитрия Глуховского @glukhovsky - смелое, болезненное и правдивое кино с 24 октября во всех кинотеатрах!! Это фото с международного кинофестиваля «Евразийский мост», на котором «Текст» стал фильмом открытия и был представлен режиссёром @klim_shipenko, @actorsashapetrov и мной. Спасибо организаторам фестиваля и нашему первому зрителю! Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить))))

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Ранее News.ru сообщал, что слухи о расставании Асмус с супругом начали распространяться несколько месяцев назад. Звёздная пара давно не появляется на публике, а в их социальных сетях почти нет совместных фото. Даже на отдых на Мальдивы актриса поехала в сопровождении лишь своей дочери.

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